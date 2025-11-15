Какие цены на продукты могут быть перед Рождеством и Новым Годом - прогноз

Продукты / © Pixabay

Ценына определенные категории продуктов всегда растут перед рождественскими и новогодними праздниками из-за повышенного спроса.

Об этом рассказал экономист, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. эфире КИЕВ24.

«Перед праздниками цены будут расти. По одной простой причине. В доброй традиции украинцев накрывать столы вне зависимости от того, что у нас там в кошельках липает. И этот рост спроса как раз и даст возможность производителю продать дороже. Потому что общий объем предложений более-менее постоянный, а спрос возрастет. То есть мы четко должны понимать, у нас каждый раз такое происходит», — отметил эксперт.

Пендзин подчеркнул, что праздничные цены растут перед Рождеством, Пасхой и Новым годом, однако стремительных повышений не ожидается:

«Перед праздниками, перед Рождеством, перед Пасхальными праздниками, перед новым годом, собственно, с Рождеством оно будет совпадать. Мы будем иметь рост цен. Но, опять же, не бесконечные. То есть есть есть определенные пределы, которые мы готовы заплатить для того, чтобы мы сами и наши соседи увидели, насколько мы хорошо живем. Поэтому в данной ситуации, еще раз говорю, первое, никаких таких стремительных ростов не будет. Это во-первых».

Какие продукты подорожают

По словам экономиста, наибольший рост коснется тех категорий товаров, которые активно используются для праздничных столов:

«Во-вторых, перед праздниками, если будет рост, он будет умеренный и понятный. Что будет расти перед праздниками? Во-первых, это будет касаться того, что мы будем активно использовать в процессе подготовки, собственно, праздничных столов. Это будет мясо, мясопродукты, это будет молочка, в некоторой степени, наверное, жиры, что-то, наверное, там салом пойдет вверх чуть-чуть, яйца. Ну, то есть, эти категории товаров традиционно немножко растут».

