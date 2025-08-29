Какие цены на топливо ждать в сентябре: прогноз эксперта

Цены на топливо / © Pixabay

В сентябре 2025 г. в Украине ожидается удешевление бензина. По прогнозам специалистов, стоимость горючего в розничной сети не превысит 60 гривен за литр.

Об этом на брифинге заявил аналитик топливного рынка Сергей Куюн, пишет AgroReview.

По его словам, на рынке сложились предпосылки для удешевления, и наибольший потенциал для понижения имеет именно сегмент бензинов. Уже в начале сентября цена может упасть примерно на две гривны за литр, в то время как дизель подешевеет ориентировочно на одну гривну.

«Я надеюсь, что в сентябре мы увидим ценники менее 60 гривен за литр, которые сегодня есть в некоторых сетях по бензину», — отметил эксперт.

Куюн также опроверг информацию о вероятном резком росте цен до 70 гривен и выше. По его словам, подобные сообщения распространяли малоизвестные ресурсы в рамках информационной кампании. Никаких экономических оснований для подорожания до этого уровня нет.

Что касается сжиженного газа, то его цена, по словам аналитика, остается стабильной и соответствует объективному уровню.

Напомним, ранее эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук предупредил, что из-за планового повышения ставок акцизного сбора стоимость горючего в Украине будет расти как минимум дважды в течение двух следующих лет.