Какие убытки терпит экономика Украины от затяжных воздушных тревог: ответ эксперта

Экономист предлагает во время взлета МиГ объявлять предупредительную тревогу и не останавливать работу бизнеса.

В последние дни в Украине воздушная тревога может длиться по 3-4 часа из-за полетов МИГ-31К.

Экономист Олег Пендзин в эфире телемарафона объяснил, как затяжные воздушные волнения влияют на экономику.

Он напомнил, что прежде всего убытки терпят торговые точки у заведений общепита, а также общественный транспорт.

"В конце 2022 года производились предварительные оценки возможных убытков, связанных с воздушными тревогами. Тогда оценивалась воздушная тревога 3-4 часа и оценка была на уровне минус 7,4 млрд грн с ВВП", — говорит Пендзин.

Эксперт предлагает во время взлета МиГ объявлять предупредительную тревогу и не останавливать работу бизнеса.

"В первую очередь это теряет бюджет, что повлияет на возможность финансировать оборону. Если бизнес не работает, то соответственно меньше и налогов. Что касается людей, то если бизнес не будет работать, люди лишатся работы. Все расходы за арендную плату и зарплаты бизнес будет переводить на конечную стоимость продукта", – добавил он.

Ранее в Воздушных силах объяснили, почему воздушные тревоги стали продолжительнее. По их информации, россияне отрабатывают маневры, которыми провоцируют украинцев.

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