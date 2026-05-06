Какие украинские монеты стоят тысячи гривен: список редких экземпляров

Редкие варианты украинских монет / © Unsplash

Реклама

Некоторые украинские монеты, которые до сих пор могут попадаться в обращение, стоят гораздо больше своего номинала и представляют интерес для нумизматов. За отдельные экземпляры коллекционеры готовы платить тысячи гривен в зависимости от их разновидности и состояния.

Об этом говорится в материале radiotrek.

В частности, монета номиналом 1 гривна 1995 года сейчас представлена на аукционе, где ее цена уже превысила 3500 грн и может вырасти еще больше из-за наличия редких вариаций этого выпуска. Они отличаются незначительными деталями, такими как оформление группы (ребра монеты) или толщина канта.

Реклама

Стоимость таких разновидностей может существенно отличаться: менее редкие экземпляры оцениваются примерно в 1 400-2 800 грн, тогда как особенно редкие могут достигать 16 000 грн.

Монеты по нестандартным выпускам

Отдельную ценность составляют так называемые пробные или нестандартные выпуски, когда год на монете и группе не совпадает. Такие варианты встречаются очень изредка и высоко ценятся посреди коллекционеров.

Особый случай

Еще одна монета, привлекающая внимание нумизматов, — 25 копеек 1992 года. Некоторые ее разновидности уже продавались более чем за 2500 грн.

Специалисты советуют внимательно проверять монеты на мелкие детали: форму трезубца, надписей, изображение кисти калины и тип группы — с насечками или гладкий. Именно такие нюансы чаще всего определяют коллекционную ценность.

Реклама

Поскольку подобные монеты длительное время находились в обращении, они могут и сейчас храниться в кошельках или копилках. Поэтому нумизматы советуют иногда просматривать мелочь — среди них может случиться действительно ценный экземпляр.

Новости партнеров