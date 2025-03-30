Какие выплаты получают военные, награжденные орденами и званиями

Выплаты военным, получившим награды

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‚Военнослужащие Вооруженных Сил Украины, отличившиеся особыми заслугами и получившие государственные награды, имеют право на ежемесячные денежные выплаты. Размер этих выплат зависит от типа награды и степени награды.

Размеры ежемесячных выплат для награжденных военных

Награжденные званием «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая Звезда» получают ежемесячную выплату в размере 21 300 гривен, что эквивалентно трем минимальным заработным платам, установленным на 1 января соответствующего года. Кроме того, они получают прибавки к пенсии в размере 200% минимальной пенсии.

Кавалеры ордена Богдана Хмельницкого всех трех степеней получают 14 200 гривен ежемесячно, что соответствует двум минимальным заработным платам.

Кавалеры ордена «За мужество» всех трех степеней имеют право на ежемесячную выплату в размере 7 100 гривен, что равняется одной минимальной заработной плате.

Следует отметить, что право на эти выплаты предоставляется только при получении всех трех степеней соответствующего ордена. ​

Выплаты для членов семей погибших или умерших военных

Если военнослужащий, награжденный указанными наградами, погиб или умер, члены его семьи имеют право на ежемесячное пособие. Размер этой выплаты составляет одну минимальную заработную плату, установленную на 1 января соответствующего года (в 2024 году — 7 100 гривен). ​

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Порядок оформления выплат:

Для получения указанных выплат необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) с соответствующим заявлением и пакетом документов, подтверждающих право на получение пособия. В частности, нужны:

паспорт и идентификационный код,

документы, подтверждающие награждение,

документы, свидетельствующие о непосредственном участии в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Члены семей погибших военных дополнительно подают свидетельство о смерти и документах, подтверждающих родственные связи. ​

К заявлению об установлении пенсии членам семьи умершего, имевшего особые заслуги, прилагаются:

копия паспорта,

копии документов, подтверждающих особые заслуги умершего,

копии документов, подтверждающих стаж умершего,

копия свидетельства о смерти,

документы, подтверждающие родственные отношения с умершим (копия свидетельства о браке);

справка о размере получаемой пенсии заявителя.

Эти денежные пособия являются признанием государством выдающихся заслуг военнослужащих и направлены на поддержку их семей.