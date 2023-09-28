Каким будет дефицит электроэнергии в Украине до конца 2023 года: прогноз НБУ

Дефицит электроэнергии ближе к отопительному сезону 2023/2024 будет значительно ниже, чем в I квартале.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

По словам замглавы Нацбанка Алексея Шабана, дефицит электроэнергии в конце 2023 года будет на уровне 5% или около того. Он отметил, что показатель дефицита в I квартале после российских атак на объекты энергоинфраструктуры составил 15%.

В то же время НБУ ожидает не столь серьезного, как в 2022 году, негативного эффекта на экономическую активность из-за возможного дефицита электричества в течение четвертого квартала, а также в начале 2024 года. Как отметил Шабан, 1,5-2% дефицита можно перекрыть посредством импорта электроэнергии.

Алексей Шабан уточнил, что еще в начале текущего 2023 регулятор прогнозировал, что отсутствие электроэнергии будет более серьезно влиять на экономику, а негативное влияние сохранится в течение всего года. Так, например, по базовому сценарию, Национальный банк закладывал вероятный дефицит на уровне 15-18% в четвертом квартале года. Однако аналогичные показатели при отрицательном сценарии достигали 30-33%.

Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что самый большой риск остаться без отопления и света зимой в двух крупных городах. Это столица Украины – Киев и южный областной центр Одесса.

Кроме Киева и Одессы, напряженная ситуация с электроснабжением с большой вероятностью будет в таких городах:

Кременчуг

Житомир

Кропивницкий

Запорожье