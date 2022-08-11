Каким будет курс доллара до конца года: экономист сделал неутешительный прогноз

В августе Нацбанк выберет стратегию по курсу доллара. Валюта может вырасти до 43 грн. и продолжит рост в следующем году.

Об этом рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук в интервью "Телеграфу".

По его словам, хотя экспорт зерна и стартовал, но в заметных количествах валюта от него начнет поступать не раньше чем через три месяца.

"Все равно импорт у нас превышает экспорт, поэтому спрос на доллары будет выше предложения, а значит и курс доллара будет расти", — оценил основную тенденцию на валютном рынке Кушнирук.

По мнению эксперта, именно по этой причине НБУ имеет две стратегии:

девальвировать гривну, постепенно увеличивая курс доллара;

пытаться удерживать курс доллара максимально близко к фиксированному 36,56 грн. за доллар, осуществляя валютные интервенции из финансовых резервов НБУ на межбанковский рынок.

"Скорее всего, НБУ пойдет именно вторым путем, что поможет если и не удержать курс доллара, то по крайней мере сделать падение гривни более плавным. Правда, при этом Нацбанк не сможет влиять на курс наличного доллара, который будет расти, вероятно, скачкообразно, при котором рост курса на этой неделе будет частично компенсироваться падением следующей", — отметил экономист.

Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару от 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение, отмечают в НБУ, принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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