Каким будет курс доллара до конца года и к чему готовиться украинцам

С июля 2024 года курс гривны достаточно стабильно держится в коридоре 41-41,5 грн за доллар. Однако в последние недели этот коридор сужается до 41,2 грн/долл.

Аналитик Андрей Шевчишин в комментарии "Фокусу" рассказал, что ждать дальше.

Эксперт согласился с тем, что Нацбанк ведет достаточно взвешенную политику и пытается контролировать колебания курса с тем, чтобы сдержать инфляционные ожидания, хотя и большими усилиями.

"Пока клиенты банков (речь идет об операциях на межбанке) стабильно почти на 51 млн долларов больше покупают, чем продают. И если мы не аккумулируем население и бизнес, то выйдем на 90-100 млн в день. Это спрос на валюту, который мы имеем. Нацбанк сейчас держит рынок. Он тратит более 3 млрд долларов в интервенции, чтобы сбить этот спрос, где мы будем находиться, возможно, до конца года", — отметил эксперт.

Директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин дал прогноз по курсу доллара и на 2025 год.

"Пока для гривны сохраняется перспектива дальнейшей девальвации. На следующий год базовый сценарий предполагает, что стоимость доллара подскочит до уровня 45 грн/долл. Тем не менее, на горизонте двух-трех месяцев Нацбанк может продолжать контролировать ситуацию на межбанковском рынке и оставить курс в коридоре 41 — 43 грн/долл", — рассказал Чурин.

Напомним глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Нацбанк на протяжении этой войны декларирует тезис об обеспечении устойчивости валютного рынка, возвращении его функционала.

Пышный напомнил, что прошел ровно год, как НБУ объявил об отказе от фиксированного курса как части договоренности с МВФ.

"С 3 октября 2023 года валютный рынок и НБУ отказались от одной из самых жестких антикризисных мер фиксации курса и перешли в режим управляемой гибкости. Это была часть стратегии, принятой в июне 2023 года, и часть наших договоренностей с МВФ", — отметил Пышный.

Читайте также: