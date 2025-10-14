Каким будет курс доллара до конца года: аналитики дали прогноз

Курсы валют. / © Национальный банк Украины

Реклама

На минувшей неделе украинский Нацбанк поднял курс до 41,6 грн/доллар. По всей вероятности, до конца года стоимость одного доллара перевалит за отметку в 42 гривны.

Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU, сообщает РБК.Украина.

В своем обзоре аналитики отмечают, что НБУ продолжил постепенно ослаблять гривну, расширяя диапазон возможных колебаний курса.

Реклама

На прошлой неделе официальный курс доллара вырос на 1% и достиг 41,6 грн/доллар. В ICU отмечают, что это самый высокий уровень с начала августа этого года. Между тем гривна укрепилась по отношению к евро более чем на 0,5% - до 48,1 грн/евро.

Объем валютных интервенций Нацбанка на прошлой неделе увеличился более чем в два раза - до 734 млн долларов. По данным ICU, во вторник и среду (7-8 октября) дефицит валюты был незначительным и не превышал 100 млн. долларов. В понедельник, 6 октября, наблюдался профицит предложения. Однако в конце недели спрос на валюту со стороны бизнеса снова вырос.

Прогноз аналитиков

Аналитики ICU оценивают, что, вероятно, Национальный банк, вероятно, столкнулся с повышенным спросом на валюту со стороны государственных учреждений и вынужден был активнее продавать доллары из резервов. В свою очередь НБУ воспользовался ситуацией, чтобы дополнительно ослабить гривну до уровня, который в последний раз наблюдался более двух месяцев назад.

"Мы ожидаем, что НБУ может снова укрепить курс, чтобы потом постепенно ослаблять его, и такими колебаниями двигаться к более чем 42 грн/доллар в конце года", - отмечают аналитики.

Реклама

Напомним, в Нацбанке сообщили, какие доллары не берут банки и обменники. Отмечается, что банки могут не принимать некоторые купюры иностранных валют. К тому же вполне законно — ведь действующие правила позволяют отказываться от приемки испорченных купюр.