ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
530
Время на прочтение
1 мин

Каким будет курс доллара до конца года и "обвалится" ли гривна: экономист дал прогноз

Курс американского доллара в Украине до конца текущего года будет оставаться в коридоре 45-46 гривен за доллар, считает экономист.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Будет ли резкий скачок доллара

Будет ли резкий скачок доллара

До конца 2026 года резкого обвала гривны ожидать не стоит, курс доллара, вероятно, будет оставаться в пределах 45–46 гривен.

Об этом заявил экономист Владимир Власюк, передают «Новости.LIVE».

По словам эксперта, нынешняя девальвация гривни проходит постепенно. Он напомнил, что в начале полномасштабной войны доллар стоил около 27 гривен, впоследствии курс вырос до 34–36 гривен, а за последние годы приблизился к отметке 45 гривен.

«Я думаю, что планка эта 45-46 останется так до конца года. Провалов не будет», — заявил Власюк.

По его мнению, даже отрицательное торговое сальдо не должно повлечь за собой резкое падение гривны. Одной из причин стабильности валютного рынка эксперт назвал адаптацию украинской макроэкономической системы к условиям войны. А стабильность на валютном рынке гарантируется запасами прочности регулятора.

«У нас все-таки достаточно большие золото-валютные резервы нашего Национального банка. 48 миллиардов долларов, из которых 44 миллиарда — это жесткая валюта, считайте доллары, и 4 миллиарда — это в золоте», — добавил экономист.

Ранее экономисты дали прогноз, при каких условиях доллар может быть по 50 гривен.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie