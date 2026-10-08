Каким будет курс доллара до конца года и "обвалится" ли гривна: экономист дал прогноз

Будет ли резкий скачок доллара

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До конца 2026 года резкого обвала гривны ожидать не стоит, курс доллара, вероятно, будет оставаться в пределах 45–46 гривен.

Об этом заявил экономист Владимир Власюк, передают «Новости.LIVE».

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По словам эксперта, нынешняя девальвация гривни проходит постепенно. Он напомнил, что в начале полномасштабной войны доллар стоил около 27 гривен, впоследствии курс вырос до 34–36 гривен, а за последние годы приблизился к отметке 45 гривен.

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«Я думаю, что планка эта 45-46 останется так до конца года. Провалов не будет», — заявил Власюк.

По его мнению, даже отрицательное торговое сальдо не должно повлечь за собой резкое падение гривны. Одной из причин стабильности валютного рынка эксперт назвал адаптацию украинской макроэкономической системы к условиям войны. А стабильность на валютном рынке гарантируется запасами прочности регулятора.

«У нас все-таки достаточно большие золото-валютные резервы нашего Национального банка. 48 миллиардов долларов, из которых 44 миллиарда — это жесткая валюта, считайте доллары, и 4 миллиарда — это в золоте», — добавил экономист.

Ранее экономисты дали прогноз, при каких условиях доллар может быть по 50 гривен.

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