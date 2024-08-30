Каким будет курс доллара: эксперт дал прогноз на осень

Курс доллара в Украине осенью на межбанке будет находиться в пределах коридора покупок/продаж 41,00-41,70 грн/долл, а на наличном рынке – от 40,90 до 42 грн/долл.

Такой прогноз дал аналитик Алексей Козырев, пишет "Минфин".

Он считает, что, скорее всего, НБУ продолжит политику постепенной девальвации гривны с темпами в 5-15 копеек в неделю на долларе и периодическими небольшими ситуативными ее укреплениями.

"В этом случае при моем прогнозе на эти два-три месяца относительно пары евро/доллар от 1,095 до 1,12 доллара за евро и вышеуказанных котировок украинского межбанка и наличного рынка, коридор колебаний по евро в сентябре-ноябре этого года будет в пределах: межбанк по отношению к евро — от 44,89 до 46,70 грн, на наличном рынке — коридор ценников по евровалюте будет в пределах от 44,78 до 47,04 грн", — отметил аналитик.

Удержится ли стабильность в последнюю неделю последнего месяца нынешним летом, что лучше делать с валютой – читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Доллар и евро в Украине резко подорожали!

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