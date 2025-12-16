ТСН в социальных сетях

Деньги
199
1 мин

Каким будет курс доллара и евро до конца 2025 года: прогноз экономиста

Серьезных изменений в стоимости ключевых валют – доллара и евро – до конца 2025 года не будет наблюдаться.

Катерина Сердюк
Курс валют

До конца 2025 стоимость доллара будет держаться на уровне около 42 гривен. Что касается евро, то курс будет зависеть от международной ситуации.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал экономист Илья Несходовский.

В ответ на действия Федеральной резервной системы США есть действия Европейского центробанка, и они не будут способствовать ослаблению евро.

«Это (ослабление евро — ред.) невыгодно в целом для европейской экономики невыгодно», — отметил эксперт.

Так что, по его мнению, курс евро будет колебаться на уровне от 49 до 50 гривен. В отдельных случаях банки могут устанавливать более высокий курс, добавляет Несходовский, но реальные сделки на рынке по евро будут осуществляться по цене не выше 50 гривен.

Ранее речь шла о том, каким будет курс валют на среду, 17 декабря.

Да, НБУ установил курс валют на завтра. Американский доллар потерял 6 копеек. Показатели будут составлять:

Курс доллара

  • 1 доллар США - 42,18 (-6 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 49,66 (+1 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 11,76 (± 0 коп.)

199
