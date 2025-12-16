Каким будет курс доллара и евро до конца 2025 года: прогноз экономиста

Курс валют

До конца 2025 стоимость доллара будет держаться на уровне около 42 гривен. Что касается евро, то курс будет зависеть от международной ситуации.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал экономист Илья Несходовский.

В ответ на действия Федеральной резервной системы США есть действия Европейского центробанка, и они не будут способствовать ослаблению евро.

«Это (ослабление евро — ред.) невыгодно в целом для европейской экономики невыгодно», — отметил эксперт.

Так что, по его мнению, курс евро будет колебаться на уровне от 49 до 50 гривен. В отдельных случаях банки могут устанавливать более высокий курс, добавляет Несходовский, но реальные сделки на рынке по евро будут осуществляться по цене не выше 50 гривен.

Ранее речь шла о том, каким будет курс валют на среду, 17 декабря.

Да, НБУ установил курс валют на завтра. Американский доллар потерял 6 копеек. Показатели будут составлять:

Курс доллара

1 доллар США - 42,18 (-6 коп.)

Курс евро

1 евро - 49,66 (+1 коп.)

Курс злотого