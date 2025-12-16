- Дата публикации
Каким будет курс доллара и евро до конца 2025 года: прогноз экономиста
Серьезных изменений в стоимости ключевых валют – доллара и евро – до конца 2025 года не будет наблюдаться.
До конца 2025 стоимость доллара будет держаться на уровне около 42 гривен. Что касается евро, то курс будет зависеть от международной ситуации.
Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал экономист Илья Несходовский.
В ответ на действия Федеральной резервной системы США есть действия Европейского центробанка, и они не будут способствовать ослаблению евро.
«Это (ослабление евро — ред.) невыгодно в целом для европейской экономики невыгодно», — отметил эксперт.
Так что, по его мнению, курс евро будет колебаться на уровне от 49 до 50 гривен. В отдельных случаях банки могут устанавливать более высокий курс, добавляет Несходовский, но реальные сделки на рынке по евро будут осуществляться по цене не выше 50 гривен.
Ранее речь шла о том, каким будет курс валют на среду, 17 декабря.
Да, НБУ установил курс валют на завтра. Американский доллар потерял 6 копеек. Показатели будут составлять:
Курс доллара
1 доллар США - 42,18 (-6 коп.)
Курс евро
1 евро - 49,66 (+1 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 11,76 (± 0 коп.)