Каким будет курс доллара и евро в июне: аналитик дал неожиданный прогноз

Аналитик успокоил и заверил, что в июне не будет "отпущения курса", о чем сейчас много говорят.

Аналитик Алексей Козырев уверен, что наличный курс доллара в июне будет колебаться от 36,80 до 38 грн/долл, а в обменниках – от 36,90 до 37,85 грн/долл.

Об этом аналитик рассказал на Ютуб-канале "Финансовый портал Минфин".

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По его мнению, что не будет в июне так называемого "отпущения курса", о чем сейчас говорят. Однако июнь будет очень "напряженным на валютном рынке".

"Национальный банк, по моему прогнозу, будет продолжать держать коридор от 36,56 до 36,93 грн/долл. Чтобы удерживать этот коридор, НБУ потратит от 1,75 до 2,4 миллиарда долларов из резервов. Благодаря международной помощи резерв остается на высоком уровне", — заявил эксперт.

Что касается курса евровалюты, то, по прогнозам Козырева, он будет колебаться в пределах от 39,70 до 41,00 грн/евро, а безналичный курс евро – от 38,57 до 40,33 грн/евро.

Как сообщалось ранее, евро за минувшие сутки, 4 июня, подорожал на 19 копеек и стоит 39,34 грн, а официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года.

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