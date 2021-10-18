Каким будет курс доллара и уровень инфляции в Украине: прогноз американского холдинга на 2022 год

Каким будет курс доллара и уровень инфляции в Украине: прогноз американского холдинга на 2022 год

Аналитики JPMorgan спрогнозировали, каким будет в Украине курс доллара, ВВП, инфляция и дефицит госбюджета в следующем году.

Американский финансовый холдинг J.P. Morgan дал свои прогнозы, каким будет курс доллара и уровень инфляции в Украине на конец 2021-го и в 2022 году.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Курс доллара

По словам аналитиков, курс гривни в среднем за 2021 год выйдет на показатель 27,4 грн/$. В конце года он будет на уровне 27,5 грн/$.

В 2022 году ожидается девальвация до 27,9 грн/$, на конец следующего года — 28,5 грн/$.

Инфляция

J.P. Morgan повысил прогноз среднегодовой инфляции в Украине до 9,2%. Тогда как в апреле этого года прогнозы были на уровне 9%. Аналитики считают, что на конец этого года инфляция составит 9,5%, а в конце 2022-го — 8%.

Другие прогнозы

Дефицит госбюджета Украины по итогам 2021 года прогнозируют на уровне 3,9%, в 2022-м — 3,2%

по итогам 2021 года прогнозируют на уровне 3,9%, в 2022-м — 3,2% ВВП Украины на конец 2021-го вырастет на 4,5%, в 2022 году — на 5%.

— Дефицит платежного баланса : в 2021 году — на уровне 1,6% ВВП, в следующем году — 2,3%

: в 2021 году — на уровне 1,6% ВВП, в следующем году — 2,3% Учетная ставка: в январе-марте 2022 года вырастет с нынешних 8,5% годовых до 9%. На конец 2022 года она составит 9,5% годовых.

Напомним, что инфляция в Украине побила четырехлетний рекорд: в НБУ объяснили, что подталкивало цены.

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