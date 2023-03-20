Каким будет курс доллара на этой неделе и ожидать ли "сюрпризов" от гривни: прогноз от банкира

Никаких оснований говорить об ажиотаже на рынке нет.

Банкир Анна Золотько прогнозирует, что на этой неделе с высокой вероятностью курс валюты будет в диапазоне 38,3 – 39,1 гривны за доллар.

Такой прогноз Золотько высказала для 24 канала.

Она добавила, что к началу этой недели наличный курс гривни стабилизировался в пределах 38,75 – 38,85 гривны за доллар и в настоящее время удерживается в этом диапазоне.

"На этой неделе с высокой вероятностью следует ожидать разнонаправленного движения курса. При этом стоимость американской валюты, по моему мнению, будет находиться в диапазоне 38,3 — 39,1 гривны за доллар", — считает она.

Банкир объяснила, что начавшаяся с понедельника курсовая коррекция была вызвана небольшим ростом спроса после довольно длительного и глубокого снижения стоимости доллара на наличном рынке. Однако никаких оснований говорить об ажиотаже на рынке нет.

"Разница между курсами покупки и продажи американской валюты даже несмотря на смену тренда остается крайне низкой, на грани рентабельности. Это, с одной стороны, свидетельствует об отсутствии более-менее серьезных дисбалансов на рынке, а с другой – о вероятности курсового разворота в любой момент", – подчеркнула она.

Напомним, что Национальный банк Украины на 20 марта установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Да, евро подорожал, курс доллара стабилен.

Гривна крепчает: Сергей Фурса рассказал актуальную информацию о курсе валют и экономике Украины

Читайте также: