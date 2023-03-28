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Каким будет курс доллара на этой неделе: прогноз банкира

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1192
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Каким будет курс доллара на этой неделе: прогноз банкира

Фото: Associated Press

Курс доллара в Украине на этой неделе будет колебаться в диапазоне 38-38,8 грн/долл.

С 27 марта по 2 апреля возможно незначительное усиление волатильности на наличном рынке. Это связано с переходным периодом — конец месяца и выплаты населению зарплат

Такой прогноз сделала директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, сообщает 24 канал.

По ее словам, из-за сниженного спроса на валюту и значительной популярности среди украинцев покупки валюты с размещением на трехмесячных депозитах вряд ли курс значительно возрастет.

"Поэтому на этой неделе я ожидаю небольшого усиления волатильности на наличном рынке. Курс доллара, по-моему, будет колебаться в диапазоне 38-38,8 гривны за доллар", — сказала Золотько.

Напомним, Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 28 марта, на уровне 36,56 грн.

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Дата публикации
Просмотры
1192
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