Каким будет курс доллара на этой неделе: прогноз банкира

Разница между курсами межбанка и наличного рынка остается минимальной и устойчивой.

В последнюю неделю марта курсовые колебания официального курса доллара будут оставаться незначительными. Стоимость одного доллара не выйдет за пределы 42 гривен.

Об этом сообщил банкир Тарас Лесовой в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, повышенная до 15,5% учетная ставка НБУ произведет впечатление на рынок, а в условиях более стабильных потребительских цен спрос на валютном рынке будет постепенно спадать. Первой экономической причиной роста курса доллара является дефицит предложения.

По его словам, разница между курсами межбанка и наличного рынка останется минимальной и устойчивой.

"В целом на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет изменчиво-стабильной. Курсовые колебания будут происходить ежедневно, однако без радикальных скачков и падений. В то же время мы не исключаем, что иррациональные факторы также могут сработать. Тональность общественных настроений может быть совершенно непредсказуемой: нельзя исключать, что в моменте спрос на рынок может продолжать. курсы на приемлемых показателях", — подчеркнул Лесовой.

Основные характеристики валютного рынка на следующей неделе (24-30 марта) будут следующими:

коридоры допустимых валютных изменений составят 41,4-42 грн/доллар на межбанке и 41,4-42 грн/доллар на наличном рынке;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0 гривен

Как сообщалось, Нацбанк изменил правила безналичных расчетов. Это было необходимо для адаптации к европейским стандартам и усовершенствованию регулирования платежных операций в Украине.

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