Каким будет курс доллара на следующей неделе, 15-21 апреля: прогноз банкира

Финансист рассказал, чего ожидать от курса доллара на следующей неделе.

В Украине на валютном рынке в течение недели, с 15 по 21 апреля, возможны колебания курса доллара. Но они не превысят 1,5-2,0%. Ситуация на валютном рынке вряд ли удивит, ведь основные тактические и стратегические действия Нацбанка не изменятся, к тому же отсутствуют экономические причины каких-либо непредсказуемых изменений.

Об этом "РБК-Украина" сказал банкир Тарас Лесовой.

По словам эксперта, Нацбанк продолжит собственную тактику регулирования соотношения спроса и предложения из-за объемов валютных интервенций.

Прогноз курса:

Ожидаемые коридоры валютных изменений: межбанк – 39-40 грн/доллар и 42-43,5 грн/евро; наличный рынок – 39-40 грн/доллар и 41-43,5 грн/евро.

"Таким образом, на следующей неделе, несмотря на изменения на валютном рынке, они не будут представлять угрозы, не будут вызывать беспокойства. Рынок жив, именно поэтому, хоть и с определенными оговорками, и, несмотря на военный контекст, ситуация будет оставаться достаточно предсказуемой и стабильной в своей изменчивости", – констатировал Лесовой.

Формирование курсов по-прежнему будет происходить на основе показателей безналичного рынка с добавлением незначительной комиссии финучреждений.

Лесной также отметил, что курсовые коридоры на межбанке и наличном рынке будут почти одинаковыми, что соответствует тактике регулятора к минимизации множественных курсов.

"Однако одинаковые коридоры – это еще не одинаковые курсы, хотя на наличном рынке курсы банков и обменников будут в максимальном приближении друг к другу", — добавил эксперт

А отсутствие ограничений на наличном рынке станет базовым для оценки каких-либо возможных всплесков спроса: они будут ситуативными, неугрожающими общему соотношению спроса и предложения, считает банкир.

Напомним, эксперт объяснил, что делать с долларом в апреле: держать "под подушкой" или продавать.

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