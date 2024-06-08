Каким будет курс доллара на следующей неделе: прогноз банкира

Курс доллара посреди июня будет на уровне 40-41 гривен.

В середине июня валютный рынок войдет в состояние относительного спокойствия, но уже с новыми курсовыми коридорами в 40-41 грн/доллар, 43-46 грн/евро.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, глава департамента казначейства Глобус Банка.

Лесной считает, что матрица валютных изменений в течение 10-16 июня будет такой:

коридоры допустимых (неугрожающих) валютных изменений на межбанке и наличном рынке: 40-41 грн/доллар и 43-45 грн/евро и 40-41,2 грн/доллар и 43-46 грн/евро соответственно

В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3–0,5 грн

Средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.

"Таким образом, на следующей неделе рынок будет жить в парадигме новых курсов и новых валютных коридоров. На рынок могут давить инфляционные процессы, однако у регулятора достаточно возможностей, чтобы в случае необходимости вмешаться на рынок и избежать любых неконтролируемых курсовых изменений", — сказал Лесовой.

Напомним, с приближением лета доллар начал быстро дорожать, хотя обычно бывало наоборот. ТСН узнал, что происходит с курсом валют и какой исторический рекорд уже установлен.

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