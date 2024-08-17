Каким будет курс доллара на следующей неделе: прогноз банкира

Скорее всего, уже осенью курсовые изменения могут стать более ощутимыми.

На следующей неделе существенных изменений на валютном рынке не произойдет.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сказал Тарас Лесовой, глава департамента казначейства Глобус Банка.

Согласно прогнозу банкира, с 19 по 25 августа ситуация на валютном рынке будет такой:

коридоры допустимых валютных изменений на межбанке составят 41-41,7 грн/доллар и 43,5-45,5 грн/евро

на наличном рынке – 41-42 грн грн/доллар и 43,5-46,5 грн/евро

в зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3–0,5 грн

средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели

"В общем можно ожидать недели умеренных изменений, относительного затишья. Однако уже со временем, скорее всего, уже осенью, курсовые изменения могут стать более ощутимыми. Однако пока рано прогнозировать, пересечет ли, а если пересечет, то когда, верхний курсовой предел в 42 грн/доллар. Можно даже сказать, что вскоре 42 грн станет определенным психологическим маркером для рынка", — сказал Лесной.

Напомним, в НБУ объяснили, что рост курса был связан с увеличением спроса на доллар, а также с уменьшением валютной выручки. В то же время, Центробанк спрогнозировал рост предложения иностранной валюты. Ожидается, что этот рост будет обусловлен продажей нового урожая и экспортом товаров через морской коридор. Кроме того, ожидается, что международная помощь предоставит дополнительную поддержку интервенциям НБУ.

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