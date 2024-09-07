Каким будет курс доллара на следующей неделе: прогноз банкира

Сентябрь является очень важным месяцем для валютного рынка.
В течение следующей недели на валютном рынке вряд ли возможно "курсовое смятение". Основные изменения будут происходить в рамках новых коридоров, а это 41-41,6 грн/ доллар на межбанке и 41,2-41,8 грн/доллар на наличном рынке.
Об этом сказал банкир Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина.
"Не исключаем, что такая стабильность будет достигаться именно регулированием: в случае необходимости регулятор достаточно оперативно может вмешаться и увеличить объем интервенций (например, в случае существенного роста спроса). Однако такие изменения — являются составляющей режима “управляемой гибкости”: свободное курсообразование м' корректируемой Нацбанком с целью установления равновесия между спросом и предложением", — сказал специалист.
Как это происходит в течение года, любые текущие изменения не будут выходить за пределы установившейся системы: восходящий тренд обязательно сменится нисходящим, текущие курсовые разногласия будут в прямом смысле мелочными.
"Учитывая обстоятельства (экономические, военные) сентябрь является слишком важным месяцем для валютного рынка. Именно поэтому на уровне оживления в состоянии покупателей валюты, курсовые стремительные и неконтролируемые изменения маловероятны", — добавил Лесовой.
По прогнозу банкира, основные характеристики валютного рынка с 9 по 15 сентября будут следующими:
- коридоры допустимых валютных изменений на межбанке составят 41-41,6 грн/доллар и 44-46 грн/евро, на наличном рынке – 41,2-41,8 грн/доллар и 44-46,5 грн/евро.
- средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3–0,5 грн.
- средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.
Как сообщалось, в 2025 году могут появиться первые монеты. Национальный банк Украины планирует изготовление новых монет взамен изношенных и испорченных. Верховная Рада должна решить – будут это копейки или шаги.
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