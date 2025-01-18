Каким будет курс доллара на следующей неделе: прогноз банкира

В Украине в течение следующей недели (20-26 января, американский доллар будет находиться в пределах от 42 гривен. Ожидается, что резких колебаний не будет. Впрочем, как внутренние, так и внешние факторы могут повлиять на ситуацию).

Об этом сообщил банкир Тарас Лесовой в комментарии "24 канала".

По его словам, середина января на валютном рынке станет активным периодом усиленного противодействия инфляции. НБУ постарается применить механизм валютных интервенций для уравновешивания спроса и предложения. Именно поэтому официальный курс будет в диапазоне 42-42,50 грн за дол. Лесной отмечает, что почти исключено резкое и неожиданное изменение курсовых показателей.

Насчет наличного рынка, говорит эксперт, не исключен эмоциональный период "предчувствий" от первых действий новоизбранного президента США Дональда Трампа, а также реакция общества на возможные последствия агрессии РФ и ситуацию на фронте.

Что будет способствовать стабилизации на рынке валют:

После пикового декабря обычно наступает относительно спокойный январь, ведь существенно снизятся доходы граждан. Не забывайте, что курсовые показатели на наличном рынке формируются на основе курсов межбанка с добавлением комиссии финучреждений. И в пределах режима управляемой гибкости действует разница между безналичным и наличным курсами. На 23 января запланировано заседание Монетарного комитета НБУ, на котором по всей вероятности учетную ставку могут пересмотреть. Учетная ставка является значимым инструментом для усиления веса гривны.

Напомним, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщал, что в Украине в 2025-м курс доллара может сильно возрасти и достичь рекордных 47 гривен.

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