Каким будет курс доллара в 2023 году: свежий прогноз экономиста

Есть факторы, влияющие на стоимость валюты в 2023 году.

В Украине курс доллара в 2023 году, ожидается, более или менее стабильным.

Об этом рассказал финансовый эксперт, доктор экономических наук Василий Фурман, пишет "Обозреватель".

"В краткосрочной перспективе риски девальвации, по моему мнению, низки, насколько это возможно в условиях войны", — говорит эксперт.

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Он пояснил, что курс доллара в Украине в 2023 году будет зависеть от многих факторов, но ключевые – ритмичность поступления международной помощи в сентябре-декабре, а также договоренности высшего политического руководства нашего государства с Евросоюзом, США.

По его данным, объем международных резервов превысил довоенный уровень — $27,9 млрд. Он обеспечивает финансирование 3,5 месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ (Национального банка Украины).

Фурман также выразил надежду, что у Украины будет новая программа с МВФ и сможет профинансировать свой дефицит государственного бюджета ($38 млрд) в полной мере без участия Нацбанка в монетизации.

Ранее экономист, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Алексей Геращенко также спрогнозировал, что в Украине курс доллара 2023 будет стабильным. Как пояснил Геращенко, ключевые факторы влияния на курс – политические.

Напомним, консенсус-группа Focus Economics SL U считает, что в 2023 году курс доллара в Украине может достигнуть 51 грн.

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