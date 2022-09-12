Каким будет курс доллара в ближайшее время: эксперт рассказал о "хороших новостях"

По словам эксперта, для того чтобы курс стабилизировался, нужно "выбить почву из-под ног теневых обменников".

В последние дни курс доллар в Украине на "черном" рынке держится на отметке в 41,4 грн. Однако в последнее время появились новости, дающие надежду на укрепление гривны.

Об этом рассказал глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко в комментарии "Телеграфу".

Эксперт считает, что укреплению гривни, в частности, способствуют положительные новости с фронта.

Кроме того, НБУ занялся борьбой с теневыми обменниками. Также Нацбанк провел аукцион, продав наличную валюту за безналичную.

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"Раньше, когда все было хорошо, когда украинскому банку требовалась наличная валюта, он связывался с американским банком (чаще всего Bank of America), заключал договор, проплачивал безналичные деньги. И буквально в течение дня самолет привозил в Украину нужное количество валюты из США", – отметил экономист.

После начала широкомасштабной российской агрессии это стало нереально. Теперь самолеты с наличными деньгами приземляются не в Украине, а в Польше. А по ряду обстоятельств наличную валюту просто так из Польши не возят и для этого нужен НБУ.

"Задача — выбить почву из-под ног теневых обменников. Цель валютных спекулянтов была, есть и будет — раскачивать рынок, сеять панику, чтобы дороже продать те же доллары. Но действия НБУ показывают, что он будет максимально зажимать черный валютный рынок — и помогать официальному. Чтобы курс стабилизировался, а в дальнейшем даже гривня укрепилась. Идея — чтобы курс в обменниках был максимально близок к официальному. Хотя, разумеется, это быстро сделать невозможно", — подытожил эксперт.

Ранее в НБУ объяснили, когда преодолеют дефицит наличной валюты.

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