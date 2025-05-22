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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Каким будет курс доллара в ближайшие три года: прогноз Минэкономики

Министерство финансов Украины готовит бюджетную декларацию на 2026-2028 годы. Проект документа содержит макропрогноз с середины апреля.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Ожидания курса доллара улучшились

Ожидания курса доллара улучшились / © Associated Press

Первый заместитель главы парламентского Комитета по финансам Ярослав Железняк обнародовал макропрогноз Минэкономики, подготовленный в апреле 2025 года. В документе, в частности, отмечены ориентировочные параметры курса доллара до 2028 года.

Согласно Бюджетному кодексу, правительство должно утвердить бюджетную декларацию на 2026-2028 годы не позднее 1 июня.

По данным Железняка, в настоящее время в проекте прописаны такие показатели.

Курс доллара

Средний курс гривны к доллару:

  • 2025 год — 43,3 грн

  • 2026 год — 44,7 грн

  • 2027 год — 45,2 грн

  • 2028 год — 45,6 грн

Курс гривны на конец года:

  • 2025 год — 43,7 грн

  • 2026 год — 44,8 грн

  • 2027 год — 45,3 грн

  • 2028 год — 45,8 грн

Ранее финансовые аналитики спрогнозировали, что будет с курсом доллара в ближайшие месяцы. НБУ поддерживает курс американской валюты на уровне 41,5 грн.

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