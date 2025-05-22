- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 262
- Время на прочтение
- 1 мин
Каким будет курс доллара в ближайшие три года: прогноз Минэкономики
Министерство финансов Украины готовит бюджетную декларацию на 2026-2028 годы. Проект документа содержит макропрогноз с середины апреля.
Первый заместитель главы парламентского Комитета по финансам Ярослав Железняк обнародовал макропрогноз Минэкономики, подготовленный в апреле 2025 года. В документе, в частности, отмечены ориентировочные параметры курса доллара до 2028 года.
Согласно Бюджетному кодексу, правительство должно утвердить бюджетную декларацию на 2026-2028 годы не позднее 1 июня.
По данным Железняка, в настоящее время в проекте прописаны такие показатели.
Курс доллара
Средний курс гривны к доллару:
2025 год — 43,3 грн
2026 год — 44,7 грн
2027 год — 45,2 грн
2028 год — 45,6 грн
Курс гривны на конец года:
2025 год — 43,7 грн
2026 год — 44,8 грн
2027 год — 45,3 грн
2028 год — 45,8 грн
Ранее финансовые аналитики спрогнозировали, что будет с курсом доллара в ближайшие месяцы. НБУ поддерживает курс американской валюты на уровне 41,5 грн.