Каким будет курс доллара в начале декабря: прогноз банкира

Политическая ситуация также сказывается на валютном рынке / © Associated Press

Валютный рынок Украины продолжает работать в состоянии постоянного противодействия внешним и внутренним вызовам. В начале декабря, скорее всего, доллар будет торговаться ниже 43 гривен, а евро не превысит 50 гривен.

Такой прогноз озвучил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой, пишет УНИАН.

По его словам, с одной стороны, риски для валютного рынка остаются постоянными: это проблемы в энергетике, снижение темпов экономики и рост цен. Дополнительный сезонный фактор — повышенный спрос на наличную валюту: в конце года бизнес и население традиционно увеличивают гривневые выплаты — бонусы, дивиденды, премии.

Основные показатели валютного рынка с 1 по 7 декабря, по его прогнозу, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 42,2-42,7 грн/долл. и 48-49,75 грн/евро (на межбанке) и 42,3-42,8 грн/долл. и 48-49,75 грн/евро (на наличном рынке)

ежедневные курсовые изменения: на межбанке — до 0,05-0,15 грн, в банках — до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах — до 0,3 грн

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн

Недельные же курсовые отклонения, по оценке эксперта, ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса

Ранее экономист Александр Савченко объяснил причины падения курса гривны и дал прогноз сроком до конца года. Савченко отметил, что нынешний курс гривны практически не зависит от внутренних экономических процессов, а полностью привязан к помощи европейских и других международных партнеров и политической ситуации, в том числе успехов или неудач на фронте.