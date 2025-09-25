Каким будет курс доллара в начале октября: прогноз банкира

Значительных изменений курса и повышения спроса на валюту на следующей неделе не будет / © Associated Press

В течение следующей недели — с 29 сентября по 5 октября — на валютном рынке курсовые качели не предполагаются. По-прежнему курс доллара не будет дотягиваться до 42 гривен — в определенной степени психологической отметки 2025 года.

Об этом сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой.

По его словам, в то же время курс евро, формируемый преимущественно на основе мировых торгов пары доллар/евро, не выйдет за пределы 49 гривен, а мировое соотношение этих мировых валют останется в пределах 1,15-1,18.

Банкир считает, что колебания стоимости евро могут быть достаточно заметны, в отличие от доллара, изменения курса которого будут скорее «косметическими».

«На рынке действует режим управляемой гибкости, отражающийся на курсе доллара, как основной иностранной валюты в Украине, и характеризуется незначительными текущими курсовыми изменениями. Стоимость евро будет меняться более активно. Однако на рынке частичный ажиотаж к евровалюте уже позади, поэтому курс будет демонстрировать более конвульсивные изменения, а не системные», — отметил Лесовой.

Что касается курса евро, то эксперт отметил, что уже в ближайшее время пара доллар/евро должна стабилизироваться в пределах 1,15-1,18. Это означает, что в Украине курс евро будет ориентировочно на уровне 48-49 гривен.

«Конечно, за скобки следует вынести возможные военные обстоятельства, которые могут „взломать“ настроения граждан. Прежде всего, речь идет о ходе боевых действий, последствиях ракетно-шахедных атак, а также субъектность страны на мировой арене и уровне материально-технической поддержки от стран-партнеров», — добавил банкир.

Основные показатели валютного рынка с 29 сентября по 5 октября, по прогнозу Лесового, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,25-41,65 грн/долл и 47,5-49 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,5 грн/долл и 47,5-49 грн/евро (на наличном рынке)

ежедневные курсовые изменения: на межбанке — до 0,05-0,15 грн, в банках — до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах — до 0,3 грн

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса

«Ситуация на валютном рынке в начале октября будет мало чем отличаться от сентябрьской. То есть продлится период относительного затишья и прогнозируемости. Вес гривны будет расти, что может отразиться в количестве новых гривневых депозитов. То есть, по крайней мере, в ближайшее время гривна может составить достойную конкуренцию доллару и евро в вопросе сбережений», — пояснил Лесовой.

