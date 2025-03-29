Каким будет курс доллара в первую неделю апреля: прогноз банкира

Курс доллара. / © pixabay.com

Реклама

В течение первой недели апреля курсовые колебания на валютном рынке, в частности по отношению к доллару , будут незначительными. Что больше – неугрожающими для рынка.

Об этом сообщил банкир Тарас Лесовой в комментарии "РБК-Украина".

"Можно спрогнозировать, что на следующей неделе коридор валютных изменений останется в пределах 41,4-41,8 грн/доллар, то есть по итогам марта (по сравнению с февралем) курс доллара может прибавить до 1% стоимости", - сказал он.

Реклама

Если сравнивать курсовые показатели с началом года, то здесь ситуация будет относительно устойчивым, ведь официальный курс на 1 января составил 42,02 грн/доллар.

Он напомнил, что, начиная с декабря, Нацбанк трижды менял учетную ставку, увеличив ее с 13% до 15,5%. Это отражается на валютном рынке, ведь в течение марта валютный курс находился в состоянии стагнации.

Прогноз курса

коридоры допустимых валютных изменений составят 41,4-42 грн/доллар на межбанке и 41,4-42 грн/доллар на наличном рынке.

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0 гривен

средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"То есть вполне возможно, что общая палитра валютного рынка не претерпит никаких радикальных изменений: вряд ли прибавятся какие-то новые обстоятельства, которые будут сигнализировать об изменении текущих трендов. В настоящее время валютному рынку не грозят стремительные и системные изменения", - добавил банкир.