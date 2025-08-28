Каким будет курс доллара в сентябре 2025 года: прогноз банкира

В разные периоды месяца курс может как снижаться, так и расти. / © ТСН

В сентябре на валютный рынок Украины будут влиять три группы факторов: экономические, геополитические и военные.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

«В сентябре Нацбанк может снизить учетную ставку на 1-0,5 п.п., что станет положительным свидетельством экономической ситуации в стране», — считает он.

По мнению эксперта, при учете только экономических и геополитических факторов существенных изменений на валютном рынке не ожидается. Доллар будет оставаться прогнозируемым, а коридор его колебаний составит 41,6-42 грн/доллар.

Стоимость евро будет зависеть от мировых торгов пары доллар/евро.

«Ожидается, что 1 евро будет торговаться в диапазоне 1,15-1,25 доллара, а в Украине курс будет варьироваться в пределах 48-49,5 гривен», — прогнозирует Лесовой.

Ранее сообщалось, что об изменениях по курсу валют Украины все чаще говорят финансовые аналитики. Эксперты считают, что последняя неделя лета не принесет неожиданностей, но сезон дешевого доллара подходит к концу.

По прогнозу эксперта Олега Пендзина, Национальный банк продлит еще неделю держать нынешний курс гривны, чтобы как можно дольше отсрочить рост цен в текущем году. Этому пока способствуют малоактивный межбанковский рынок, низкий спрос на наличную валюту со стороны населения и значительные золотовалютные резервы, по последним данным НБУ, превышающие 43 млрд долларов.