Каким будет курс доллара в течение недели, 17-24 апреля: прогноз эксперта

Курс не пересечет отметку в 38 гривен за один доллар.

В течение недели, 17-24 апреля курс доллара на наличном рынке Украины будет находиться в диапазоне 37,50-38,40 гривен за доллар. Впрочем, есть вероятность дальнейшей корректировки наличного курса в сторону роста

Такой прогноз сделала директор департамента казначейских операций Анна Золотько, сообщает "24 канал".

В течение предыдущей недели в среднем стоимость американской валюты выросла на 20 копеек – до 37,90 грн за доллар.

"Учитывая очень умеренную динамику курсовых изменений в течение прошлой недели, рынок уже близок к этим отметкам", — подчеркнула специалист.

По ее словам, в среднем за последнюю неделю украинцы больше продавали безналичной валюты, чем покупали.

"Это дает основания говорить о вероятности дальнейшей корректировки наличного курса в сторону роста – до таких уровней, когда покупка безналичной валюты с размещением на трехмесячном депозите станет более интересной для украинцев", - рассказала Золотько.

Курс валют по состоянию на 18 апреля

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник. Курс доллара не изменился – 36,56 грн. Евро подешевело на 27 коп. и стоит 40,14 грн. Польский злотый снизился на 3 коп. – до 8,67 грн.

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