Каким будет курс доллара в Украине до конца года: аналитики сообщили, к чему готовиться

Курс доллара. / © Associated Press

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Прогнозы по курсу доллара изменяются. В частности, потому, что Украина в этом году получит рекордную помощь. Медленная девальвация гривни ожидается во второй половине этого года.

Об этом говорится в обновленном прогнозе инвесткомпании Dragon Capital.

Аналитики отмечают, что в первом квартале 2025-го НБУ разрешил гривне укрепиться по отношению к доллару на 1,4% - до 41,5 грн/доллар после длительного периода контролируемой девальвации. Укрепление гривни, считают специалисты, явилось реакцией Нацбанка на высокую инфляцию, значительные объемы внешнего финансирования, глобальное ослабление доллара и сезонное снижение спроса на иностранную валюту.

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НБУ вернется к контролируемому и постепенному ослаблению гривны во втором полугодии, когда темпы инфляции начнут снижаться, считают в Dragon Capital.

"Однако, учитывая существенные объемы финансовой помощи, мы повысили прогноз резервов НБУ до 59 млрд долларов (с 41 млрд долларов) и снизили прогноз курса на конец года до 44 грн/доллар (-4,4% р/с; предварительный прогноз - 45 грн/доллар)", - говорится в прогнозе.

Два сценария

Война в Украине продолжается Несмотря на усилия администрации США, перспективы полноценного перемирия остаются неопределенными.

Сценарий "продолжающейся войны" предусматривает продолжение боевых действий до конца прогнозного периода.

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Достижение устойчивого прекращения огня будет способствовать более медленной девальвации гривны во втором полугодии, ведь фундаментальное давление на цены будет выше, а ситуация с платежным балансом станет лучше из-за замедления оттока частного капитала и сохранения объемов внешней финансовой помощи, прогнозируют в Dragon Capital.

"В дальнейшем динамика курса будет зависеть от объемов внешнего финансирования и потоков частного капитала, в то время как внешнеторговый дефицит останется значительным из-за структурных изменений в экономике", - говорится в прогнозе.

Как сообщалось, курс валют в Украине поражает своей стабильностью. Нацбанк накопил рекордные золотовалютные резервы, украинцы снова продают доллары и постепенно отказываются от доллара в пользу евро, а гривна показывает чудеса стабильности в условиях военного положения – таковы главные новости на прошлой неделе на валютном рынке.