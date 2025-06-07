Каким будет курс доллара в Украине на следующей неделе: банкир дал прогноз

Курсы валют. / © УНИАН

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На следующей неделе (9-15 июня) на валютном рынке Украины вряд ли возможны какие-либо системные изменения. В настоящее время действует режим "управляемой гибкости",

Об этом сообщил банкир Тарас Лесовой, в комментарии " РБК-Украина ".

"Текущие (ежедневные) курсовые колебания могут происходить как вверх, так и вниз, а разница между курсами будет на уровне статистической погрешности", - сказал он.

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Основные характеристики валютного рынка на следующей неделе будут следующими:

Коридоры допустимых валютных изменений составят:

на межбанке – 41,4-41,9 грн/доллар и 45,5-47 грн/евро;

на наличном рынке – 41,6-41,8 грн/доллар и 45,5-47 грн/доллар.

По словам банкира, средняя разница между курсами межбанка и наличным рынком составит 0 грн. Между тем, средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Итак, в середине июня ситуация на валютном рынке будет соответствовать текущим трендам: без уклонов в сторону существенных курсовых изменений. Изменчивость курсов - предполагаемая, однако такие изменения будут минимальными", - констатировал Лесовой.

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По его словам, НБУ, как и в предыдущие несколько недель, может применить механизм валютных интервенций, чтобы сбалансировать спрос и предложение, при этом они не превысят 800 млн. долларов.

Напомним, ранее Тарас Лесовой сообщал о том, что будет с курсом доллара и евро в июне. По его словам, ситуация на валютном рынке будет лишена неприятных сюрпризов. Однако курсовые изменения могут быть более динамичными, чем это было в мае.

Дата публикации 20:36, 23.05.25 Количество просмотров 544 Валютные качели: покупать доллары или евро?