Каким будет курс доллара в Украине перед Пасхой: прогноз банкира

В Украине в первую декаду апреля валютный рынок будет оставаться контролируемым. Впрочем, возможны ситуативные колебания. Одним из главных факторов, влияющих на валюту, будут внешние события и внутренние цены на топливо.

Об этом сообщил банкир Тарас Лесовой в комментарии «УНИАН».

По его словам, украинский рынок будет зависеть от стоимости нефти, поэтому любые обострения на Ближнем Востоке могут быстро отражаться на ценах и на украинских АЗС, и в более широком потребительском сегменте.

Эксперт объяснил, что такой рост стоимости неизбежно влияет на валютный рынок. Ведь бизнесу нужна валюта для новых закупок, энерготрейдерам — для оперативного реагирования на изменения, а часть граждан в такие моменты традиционно пытается хранить средства в твердой валюте.

Впрочем, другой фактор влияния на валютный рынок — приближение Пасхи. Лесовой объясняет, что традиционно в канун праздников часть населения продает валюту из-за дополнительных расходов. Поэтому в отдельные дни на наличном рынке предложение может частично преобладать.

Обменники могут воспользоваться ситуацией и опустить курс покупки на 0,4-0,5 грн ниже курса покупки на межбанке.

«В итоге курс покупки доллара на наличном рынке может временно снизиться до 43,5-43,75 грн», — сказал Лесовой.

«Доллар будет оставаться около 44 грн, а евро около 51 грн. Наличный рынок может выглядеть несколько более нервным из-за поведения обменников, однако общую стабильность будет поддерживать Нацбанк», — говорит банкир.

Коридоры валютных изменений будут составлять:

на межбанке: 43,7-44,25 грн за доллар и 49,5-52 грн за евро;

на наличном рынке: 43,5-44,5 грн за доллар и 50,5-52 грн за евро;

ежедневные курсовые изменения могут составить на межбанке — до 0,05–0,15 грн, в банках — до 0,1–0,2 грн, в обменных пунктах — до 0,3 грн.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что курс доллара может взлететь до 50 грн . Ситуация на валютном рынке Украины будет напрямую зависеть от того, получит ли наше государство критически важное финансирование от европейских партнеров.

Заметим, в марте гривна била антирекорды . В то же время Нацбанк искусственно сдерживал падение валюты, продавая на межбанковском рынке более миллиарда долларов. В частности, в течение рабочей недели 9-13 марта НБУ реализовал на межбанковском валютном рынке 1037,32 млн долларов.