Каким будет курс гривны 2023 года: ждать ли "сюрпризов" на валютном рынке

Фиксированный курс НБУ для безналичных сделок остается на уровне 36,6 гривны за доллар.

По прогнозам международных и украинских финансовых организаций, в ближайшие 3-6 месяцев курс гривны может колебаться, но несущественно.

Об этом 24 канала рассказал экономист и член совета НБУ Василий Фурман.

Он напомнил, что сейчас в Украине есть два курса. Первый – фиксированный курс НБУ для безналичных операций, остающийся на уровне 36,6 гривны за доллар. Второй – наличный курс. Как отмечает Фурман, с ним немного сложнее. В настоящее время он составляет ориентировочно 40 гривен за доллар.

Каким будет курс гривны в следующем году, на это влияют некоторые показатели. Это:

Золото-валютные резервы НБУ, сегодня насчитывающие около 28 миллиардов долларов.

Это значительная международная финансовая помощь, которую сегодня получает наше государство.

Участие НБУ в финансировании бюджетных расходов.

"Я считаю, что в краткосрочной перспективе эта стабильность на имеющемся валютном рынке будет сохраняться. Я думаю, что НБУ и дальше будет принимать максимум мер, чтобы сохранить покупательную стабильность нашей национальной валюты", – уверен Фурман.

Напомним, ранее писали, каким будет курс доллара 2023 года.

Гривна будет не 40, а 120, если не снизить импорт! - экономист Сергей Фурса

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