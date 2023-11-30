Каким будет курс валют в начале декабря: ответ финансиста

По словам эксперта, в ближайшее время признаков, которые могли бы поколебать стабильность рынка, нет.

В начале декабря резких колебаний курса доллара не ожидается.

Об этом заявил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, пишет "Телеграф".

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По словам эксперта, ситуация на валютном рынке останется достаточно прогнозируемой – действует режим управляемой гибкости. Он предусматривает вмешательство регулятора в межбанк в случае возникновения угрожающих рынку обстоятельств.

Лесной успокаивает, что сейчас отсутствуют ажиотажный спрос на валюту или панические настроения, которые могли бы поколебать стабильность рынка.

"Ожидается, что впоследствии на рынке будет реализовываться новый этап либерализации — а это сокращение разницы между курсами межбанка, комбанков и в настоящее время эта разница составляет в среднем до 1,5%. Вполне возможно, постепенно она сократится до 0,7-1%", – говорит финансист.

Особенности курса валют на следующей неделе по мнению Лесового:

частые, но несущественные колебания курсов;

относительно сбалансированный спрос и предложение благодаря тактике регулятора;

ежедневные изменения курсов на межбанке не превысят 0,2 грн.;

разница между покупкой и продажей безналичной валюты не превысит 0,1 грн.;

разница между курсами купли и продажи на наличном рынке составит от 0,3 до 0,5 грн;

ежедневные изменения курсов на наличном рынке не превысят 0,5 грн;

курсовый коридор на наличном рынке будет на уровне 37–38 грн/долл. и 39-41 грн/евро.

Ранее экономист Олег Пензин рассказал, что до конца 2023 года курс доллара в Украине существенно не изменится. А курс доллара в 2024 году в Украине зависит от того, сколько макрофинансовой помощи она получит.

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