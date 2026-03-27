Каким будет прожиточный минимум с 1 апреля 2026 года для разных категорий граждан и на что он влияет

Прожиточный минимум

Согласно закону о Государственном бюджете, показатель прожиточного минимума в Украине от 1 апреля 2026 останется неизменным, поскольку его размер был зафиксирован еще в начале года. Эта сумма является базовым государственным стандартом, отражающим стоимость минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для нормальной жизни человека. Несмотря на то, что апрельское повышение не предусмотрено, актуальные цифры выше прошлогодних.

Размеры прожиточного минимума по категориям

Для разных социальных и демографических групп населения установлены отдельные уровни выплат, которые будут действовать по-прежнему до конца 2026 года. В частности, в среднем на одного человека этот показатель составляет 3 209 гривен, тогда как в прошлом году он держался на отметке 2 920 гривен.

Для детей до 6 лет норматив зафиксирован на уровне 2 817 гривен, а для детей и подростков от 6 до 18 лет сумма выше и составляет 3 512 гривен.

Для трудоспособных граждан, чьи доходы и налоги непосредственно привязаны к государственным стандартам, прожиточный минимум составляет 3328 гривен вместо прежних 3028 гривен.

В то же время для людей, которые потеряли трудоспособность, в частности для пенсионеров и лиц с инвалидностью, этот показатель определен на уровне 2 595 гривен, что также выше предыдущего значения в 2 361 гривну.

На какие показатели влияет прожиточный минимум в Украине

Прожиточный минимум является фундаментом для вычисления огромного количества социальных гарантий и финансовых обязательств. Прежде всего, он определяет минимальный размер алиментов, который рассчитывается на основе норматива для ребенка соответствующего возраста.

Также этот показатель является базой для расчета помощи малообеспеченным семьям, выплат на детей и поддержки граждан с низким уровнем дохода, поскольку от него зависит и само право на получение такой помощи, и ее конечный размер.

В трудовой и налоговой сферах прожиточный минимум для трудоспособных лиц влияет на право получения определенных налоговых льгот и систему социального страхования, где он служит ориентиром для минимальных и максимальных страховых выплат.

Важна и роль этого показателя в индексации доходов — в 2026 году индексации подлежит только та часть заработной платы, которая не превышает 3 328 гривен.

Кроме того, к нему часто привязаны суммы штрафов, административных сборов и других обязательных платежей, что делает этот норматив определяющим для финансового планирования как государства, так и каждого гражданина.

На какие показатели не влияет прожиточный минимум

Хотя прожиточный минимум является важной цифрой, он не является базой для расчета ряда ключевых финансовых выплат, напрямую зависящих от другого показателя — минимальной заработной платы.

В первую очередь прожиточный минимум не влияет на размер минимальной заработной платы. Это два разных норматива, которые устанавливаются законом о Госбюджете в отдельности. Соответственно, изменение прожиточного минимума не влечет автоматического пересмотра минимальных окладов работников.

Так же прожиточный минимум не используется для расчета налогов для бизнеса. В частности, от него зависит размер единого налога для плательщиков первой и второй групп, а также сумма минимального единого социального взноса (ЕСВ). Все эти выплаты, которые производят предприниматели за себя и своих работников, остаются привязанными к уровню минимальной зарплаты.

Это означает, что даже если прожиточный минимум для трудоспособных лиц растет, налоговая нагрузка на малых предпринимателей остается стабильной, пока государство не примет решение изменить размер минимальной заработной платы.