Каким должен быть размер пенсии в Украине: решение Конституционного суда

Конституционный Суд постановил 22 марта, что размер минимальной пенсии в Украине должен быть не ниже прожиточного минимума – 2589 грн.

Соответствующее решение принял Второй сенат суда по итогам рассмотрения конституционной жалобы Игоря Лазуренко, сообщила пресс-служба.

"Конституционный Суд Украины защитил гарантированность пенсии, являющейся основным источником существования, в размере не ниже прожиточного минимума", – отмечается в сообщении.

Также читайте У каких категорий граждан после мартовской индексации вообще не повысились пенсии

Этим решением КСУ признал неконституционными предписания частей законов "в том, что они делают невозможной выплату – в размере не ниже прожиточного минимума пенсии, являющейся основным источником существования, назначенной в установленном законом размере прожиточного минимума".

Суд также пришел к выводу, что оспариваемые предписания закона "Об исполнительном производстве" и закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" являются невыполнением государством своей положительной обязанности обеспечить минимальную соцзащиту человека. Отмечается, что это отрицает человеческое достоинство как абсолютную ценность, нивелирует сущность конституционных прав на соцзащиту и достаточный уровень жизни, следовательно, не соответствует предписаниям статей Конституции.

В пресс-службе суда добавили, что текст решения и его резюме будут опубликованы 23 марта.

Напомним, в Украине повышен размер минимальных пенсий и выплат отдельным категориям пенсионеров в результате мартовской индексации в 2023 году. Так, средний размер повышения пенсий составляет 579 грн. Добавим, что средний размер пенсий на 1 марта 2023 года был 5 219,69 грн.

Соцуслуги во время войны: инвалидность, выплаты, пенсии - интервью с министершей Оксаной Жолнович

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.