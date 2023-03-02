Какими будут цены на популярные продукты весной-2023: прогноз аналитика

В Украине могут измениться цены на куриные яйца, курятину, некоторые овощи и молочные продукты. Их стоимость весной может снизиться.

Об этом рассказал аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев в комментарии OBOZREVATEL.

"Сейчас восстанавливается поголовье кур. Потому что курятина, что яйца могут показать или стабильность или снижение (цены. – Ред.). Причем яйца вообще – продукт, показывающий цикличность в производстве и цене", – пояснил эксперт.

Кроме того, благодаря тому, что удалось возобновить производство молочной продукции, из-за слабого спроса цены на молоко и сметану уже стабилизировались. Ожидается, что весной и летом цены на молочку не изменятся.

"Просесть могут цены на продукты с низкой степенью переработки – это овощи, например, картофель, а также молоко. Если мы говорим о чем-то таком обработанном, то здесь меньше вероятность, что цены снизятся. То есть отталкиваемся от этого. Для сезонных овощей еще время не пришел, поэтому овощи продолжат быть дорогими в первой части весны. Насчет молочной продукции, сейчас плюс-минус стабилизировалось молоко, сметана", – объяснил эксперт.

Напомним, в Украине повысилась стоимость томатов. В частности, это связано с сокращением поставок из Турции.

Ранее эксперт рассказал, вырастут ли тарифы на коммунальные услуги к осени.

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