Какими будут отключения света в ближайшее время: энергетический эксперт сделал прогноз

В ближайшее время, если мы сами не будем создавать себе пики потребления с утра и вечером, то можно вообще избежать отключений света.

Об этом заявил энергетический эксперт, председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский в эфире "Эспрессо".

Эксперт также спрогнозировал, какими будут отключения света в ближайшее время.

"В ближайшее время, если мы сами не будем создавать себе пики потребления утром и вечером, то можно вообще не иметь отключений. А так как я в это не верю, а верю в то, что мы с упрямством будем повторять эти пики, более того, сейчас еще будет так называемый эффект недозаправленного бака, то есть когда ты перезаправляешь свою машину, потому что думаешь, что завтра не будет бензина на заправке. То же самое будем видеть с нашими EcoFlow, Bluetti и другими банками с электронами. То есть ситуация такова, что без таких же налетов, которые мы сейчас с вами видели, то мы будем видеть полное ли отсутствие отключений, я думаю, что аварийных отключений точно не будет, все уже прохладнее и прохладнее становится. И будем видеть, что даже нет отключений, даже немного есть экспорта днем ​​за границу, а в пики, может, одну очередь будут отключать у нас", – сказал Андрей Закревский.

Также эксперт считает, что при отсутствии обстрелов, об отключении света забыть все равно не удастся.

"В ближайшие два года у нас будет такая ситуация, которую мы имеем сейчас. Два будет момента, которые будут сдерживать нас. Первое: когда будет увеличиваться наша генерация, одновременно будет увеличиваться и наш бизнес, то есть понемногу экономика у нас растет, растет немного, на 3,5 на 4,5% в год, но она растет и также возрастают нагрузки в 3,5 -4,5% и на наши энергосети. А у нас ситуация такова, что у нас еще остались недобитыми 750-киловольтные линии и 350-киловольтные линии еще остались недобитыми. Если бы они уже добили эти несчастные 11 высоковольтных трансформаторов, то нам бы было сейчас очень плохо. Просто нужно от этого наследия советщины отказаться. И если они будут добивать это понемногу, нам будет в такие моменты становиться тяжело. Не секрет, что из тех ударов, которые были в августе, во время самого большого налета мы получили этот вот плохой момент именно из-за того, что были как минимум два объекта. Один – ближе к центральной Украине, другой объект на западе Украины очень мощный. Это не генерация, кроме атомки у нас выбивать ничего уже не осталось. Это как раз распределительные сети, там, где высоковольтные линии передач", – объяснил он.

Напомним, возобновление поврежденных электросетей будет продолжаться дольше, чем ожидалось, однако критических ситуаций в энергосистеме в ближайшее время не предвидится.

Как свет будут отключать зимой?

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