Какими будут цены на горючее до конца 2026 года — экономистка поразила прогнозом

Цены на АЗС до конца года – прогноз / © ТСН

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В Украине средняя цена бензина А-95 выросла с 58,26 грн. за литр (такая цена была по состоянию на 5 января 2026 года) до 90,08 грн. за литр 28 октября — на 31,82 грн., или 54,6%. Дальнейшая динамика будет зависеть от мирового энергетического рынка, безопасности судоходства на Ближнем Востоке и стоимости импортного горючего. При отрицательном сценарии цена А-95 может приблизиться к 100 грн за литр.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказала экономист, доктор экономических наук Елена Нусинова.

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Эксперт объяснила, почему в 2026 году геополитические конфликты напрямую влияют на стоимость горючего в Украине, как формируется цена на АЗС и что может произойти с ней до конца года.

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Как выросла цена на бензин 2026 года и чем этот год отличается от предыдущих

В начале 2026 года литр бензина А-95 в Украине стоил около 59 грн, а в конце октября средняя цена достигла 90 грн, что означает подорожание на 31 грн за литр или более 50%.

По словам Елены Нусиновой, в предыдущие годы украинский топливный рынок преимущественно приспосабливался к последствиям полномасштабной войны, изменению маршрутов поставок и налоговым изменениям. В 2026 к этим факторам добавилась новая волна глобальной энергетической нестабильности.

«2026-й является переломным для мирового энергетического рынка. Мы фактически вернулись к ситуации, когда геополитика напрямую определяет цену энергоресурсов», — отметила экономистка.

Среди факторов, влияющих на мировые цены, она назвала войну вокруг Ирана, угрозы судоходству в Ормузском проливе, санкционную политику по отношению к российской нефти и неопределенность американской внешней политики.

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В конце октября, по приведенным экспертам данным, цена на нефть Brent превышала 110 долларов за баррель. Это отражает не только стоимость самого ресурса, но и опасения участников рынка по поводу возможных перебоев со снабжением.

«Мир платит дороже не только за нефть, которую реально добывают и транспортируют. Он платит также за возможность того, что завтра часть этой нефти не попадет на рынок», — пояснила Нусинова.

Для Украины, в значительной степени зависящей от импортного горючего, такие риски означают дополнительные расходы. Поэтому нынешнее удорожание нельзя объяснить исключительно внутренними налогами или наценками украинских автозаправочных станций.

От чего зависит цена бензина в Украине

Конечная стоимость бензина на АЗС формируется под влиянием нескольких групп факторов. По словам Елены Нусиновой, важно различать ситуацию на мировом нефтяном рынке, стоимость готового горючего в Европе и расходы внутри Украины.

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Прежде всего следует учитывать мировые цены на нефть и нефтепродукты. На этом уровне на стоимость оказывают влияние геополитические конфликты, санкции, риски для морских перевозок и решения стран-производителей. Например, проблемы с судоходством через Ормузский пролив могут повышать стоимость страхования грузов, фрахта и транспортировки.

Также нужно смотреть за европейским рынком горючего. Украина импортирует преимущественно готовые нефтепродукты, потому цена бензина зависит не только от котировок сырой нефти Brent. Значения имеют также загруженность европейских нефтеперерабатывающих заводов, наличие готового горючего и доступность логистических маршрутов. Поэтому даже снижение стоимости нефти не гарантирует немедленного удешевления бензина. Если перерабатывающие мощности ограничены или транспортировка остается дорогостоящей, цена готового продукта может сохраняться на высоком уровне.

Третий фактор, влияющий на стоимость горючего, это, конечно, сам украинский рынок. В конечную стоимость литра входят валютный курс, акциз, НДС, расходы на внутреннюю логистику, хранение и розничная наценка АЗС. Украинские сети не могут самостоятельно определять мировую цену на нефть или стоимость международных перевозок. В то же время, они отвечают за собственную ценовую политику, операционные расходы и конкурентность.

«Я бы разграничивала два явления: объективное подорожание импортного ресурса и скорость, с которой розничные сети передают это подорожание потребителю», — подчеркнула экономистка.

По ее словам, цены на АЗС не всегда все равно быстро реагируют на изменения мирового рынка. Когда нефть дорожает, расходы на закупку нового горючего растут, но когда она дешевеет, розничная цена не обязательно снижается пропорционально и одновременно.

Нусинова также обратила внимание на растущую роль энергетической безопасности: теперь в стоимости горючего все большее значение имеет не только цена закупки, но и возможность гарантированно доставить его потребителю.

Бензин по 100 грн/литр? Какова будет цена горючего до конца года

Как пояснила эксперт, дальнейшая динамика цен на бензин в Украине будет зависеть, прежде всего, от развития событий на Ближнем Востоке.

«Если напряженность вокруг Ирана сохранится, а риски для судоходства через Ормузский пролив будут оставаться высокими, мировой рынок и дальше будет учитывать возможные перебои со снабжением в стоимости нефти», — отметила экономистка.

По такому сценарию цены могут оставаться высокими даже без фактического дефицита сырья.

К тому же американская политика влияет на энергетический рынок из-за санкций, дипломатических договоренностей, использования стратегических нефтяных резервов и ожиданий будущих поставок.

«Важный фактор — политика ОПЕК+. У стран-производителей есть собственные экономические и геополитические интересы, поэтому увеличение добычи не всегда происходит в тех масштабах и темпах, на которые рассчитывают потребители», — говорит Нусинова.

Поэтому при благоприятном развитии событий, снижении геополитической напряженности и удешевлении европейского горючего возможен постепенный возврат к более низким ценовым уровням, но если конфликт на Ближнем Востоке усилится или возникнут новые серьезные перебои со снабжением, бензин в Украине может подорожать еще больше.

«При отрицательном сценарии, если конфликт на Ближнем Востоке усилится или возникнут новые серьезные перебои поставок, психологический предел за литр может быть преодолен», — отметила Нусинова.

Как дорогое топливо повлияет на цены в Украине

Удорожание бензина и других нефтепродуктов влияет не только на расходы автомобилистов. Она также увеличивает себестоимость аграрного производства, промышленности, транспорта и розничной торговли.

Если предприятия тратят больше на горючее и перевозку, эти расходы могут закладываться в стоимость товаров и услуг. В результате удорожание энергоресурсов способно вызвать инфляцию затрат — рост цен из-за удорожания ресурсов, необходимых для производства и доставки продукции.

По словам Нусиновой, для Украины это особенно важно из-за зависимости от импортного горючего. Внутренние экономические инструменты не могут напрямую устранить внешний энергетический шок.

До конца 2026 года цены на бензин будут зависеть не только от решений украинских АЗС, но и от того, как будет меняться ситуация на мировом энергетическом рынке. Если геополитические риски будут расти, дополнительные расходы на нефть, переработку и доставку топлива могут усилить давление на потребителей.

Продолжит ли дорожать бензин до конца 2026 года

Отметку 100 грн за литр на украинских АЗС уже пересекли отдельные виды горючего. В частности, премиальный бензин NANO 100 стоит 105 грн/л, а дизельное топливо NANO Extro — 111 грн/л. В то же время, средняя цена бензина А-95 в конце октября составляет 90,08 грн/л.

По словам экономистки, дальнейшая динамика будет зависеть, прежде всего, от геополитической ситуации на Ближнем Востоке, политики США и решений стран-участниц ОПЕК+.

Если напряженность вокруг Ирана сохранится, а риски для судоходства через Ормузский пролив будут оставаться высокими, мировой рынок и дальше будет учитывать угрозу перебоев со снабжением в стоимости нефти. Это может поддерживать высокие цены даже при отсутствии фактического дефицита сырья.

В то же время, снижение геополитической напряженности и удешевление топлива на европейских рынках могут способствовать постепенному снижению цен в Украине.

«При благоприятном развитии событий, снижении геополитической напряженности и удешевлении европейского горючего, возможно постепенное возвращение к ценам второй половины 2026 года. При негативном сценарии, если конфликт на Ближнем Востоке усилится или возникнут новые серьезные перебои поставок, психологический предел за литр может быть преодолен», — отметила Нусинова.

Напомним, ТСН.ua регулярно публикует цены на украинских АЗС, ведь стоимость горючего продолжает меняться.

Да, накануне дизель перевалил за 100 грн. Крупнейшие сети АЗС Украины изменили цены на горючее. Средняя цена бензина А-95 в представленных сетях составляет около 90,77 грн/литр, дизельного горючего — 104,14 грн/литр.

На днях мировые цены на нефть достигли самого высокого уровня за пять месяцев.

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