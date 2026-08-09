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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Какими будут цены на продукты до конца лета: эксперт назвал конкретные цены

В Украине готовятся к новому витку удорожания продуктов уже до конца августа.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Продукты подорожают

Продукты подорожают / © Unsplash

Цены на продукты в украинских супермаркетах продолжают ползти вверх, и август 2026 года обещает новый ценовой удар по кошелькам.

Об этом в эфире Новости.LIVE сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По словам эксперта, хлеб стабильно прибавляет в цене около 2% ежемесячно. Если тенденция сохранится, то к концу 2026 года покупатели увидят на ценниках плюс 10% по сравнению с августовской стоимостью. Сейчас средняя цена пшеничного хлеба в супермаркетах составляет около 35-40 грн за буханку — следовательно, к декабрю она может достичь 40-44 грн.

Еще больше украинцев может огорчить ситуация с мясом. По прогнозу Марчука, уже с сентября производители начнут закладывать в стоимость рост затрат на корма и электроэнергию. Как следствие — подорожание свинины, говядины и курятины до 10%.

Сыры, масло, молоко и сметана могут прибавить 5-7% к нынешним ценникам.

Причина — рост логистических расходов: топливо дорожает, а расстояния доставки увеличиваются по мере завершения местного сбора урожая.

Напомним, экономические эксперты прогнозируют существенное замедление инфляции в Украине, а некоторые аналитики ожидают даже дефляцию — первое за несколько лет снижение цен.

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