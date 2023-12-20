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Какими будут зарплаты украинцев в 2024-2026 годах: Кабмин сделал прогноз

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Какими будут зарплаты украинцев в 2024-2026 годах: Кабмин сделал прогноз

В Украине вырастет средняя зарплата

В правительстве обещают рост зарплат украинцев в следующие три года.

В 2024 году состоится повышение уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

Об этом рассказали в Кабмине.

Среднемесячная зарплата

По прогнозу правительства: среднемесячная зарплата будет составлять:

  • В 2024 году – 21 809 грн;
  • в 2025 году – 25 732 грн;
  • в 2026 году – 30260 грн.

Минимальная зарплата

В Украине минимальная зарплата составляет 6 700 гривен. В следующем году повысить минималку планируют в две волны:

  • 1 января — до 7,1 тысячи гривен;
  • 1 апреля — до 8 тысяч гривен.

Инфляция

Кабинет министров прогнозирует замедление инфляции. По данным правительства, индекс потребительских цен может составить 9,7% в 2024 году, 8,1% в 2025 году и 6,9% в 2026 году.

Уровень безработицы

Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет прогнозируется на уровне 19,7% рабочей силы в 2024 году, 17,7% в 2025 году и 15% в 2026 году.

Раньше мы писали о городах, где в Украине самые высокие зарплаты.

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Дата публикации
Просмотры
554
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