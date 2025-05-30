Какое будущее доллара в мире и есть ли ему замена: позиция НБУ

Доллар / © Getty Images

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С развитием современных технологий потребность в единой мировой валюте уменьшается, однако ни один из возможных конкурентов доллара пока не способен его вытеснить с лидерской позиции.

Об этом заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук рассказал в интервью Forbes Ukraine.

По словам Николайчука, тенденция к постепенному снижению значимости доллара как ведущей резервной валюты начала проявляться еще около 2015 года — именно тогда американская валюта достигла своего пикового значения.

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«В то же время на сегодняшний день нет альтернативы для доллара в этой роли. Поэтому в ближайшее десятилетие доллар точно будет оставаться основной мировой резервной валютой. Однако его конкуренты, скорее всего, понемногу будут ослаблять эту его роль», — подчеркнул замглавы НБУ.

По его мнению, США, скорее всего, удержат позиции крупнейшей экономики мира, а финансовые рынки, в частности работающие в долларах, и дальше будут играть ведущую роль.

Какая валюта может составить конкуренцию доллару?

Хотя сейчас нет реального претендента на замену доллара как главной резервной валюты, существуют факторы, снижающие доверие к нему. В частности, это значительный бюджетный дефицит США, растущий государственный долг, активное использование санкций Вашингтоном, а также последние попытки давления на независимость Федеральной резервной системы.

«Это создает предпосылки для поиска каких-то альтернатив. Ни одна из этих альтернатив на сегодняшний день не имеет шанса на то, чтобы столкнуть доллар с пьедестала», — отметил Николайчук.

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Он также не исключает, что на локальных уровнях будут усиливаться другие валюты — в частности евро и китайский юань.

«Возможно даже, я не исключаю, что увеличится роль, например, бразильского реала, если мы говорим о регионе Южной Америки. Также будет усиливаться роль криптовалют. Однако не настолько, чтобы, опять же, столкнуть доллар с этого пьедестала», — рассказал заместитель главы НБУ.

Однако, как отметил он, каждая из этих альтернатив имеет серьезные уязвимости, которые мешают им стать полноценной заменой доллара. Вместе с тем, технологический прогресс и развитие новых платежных решений уменьшают потребность в наличии одной универсальной валюты для глобальных расчетов.

«И именно с этим я связываю возможность того, что на региональном уровне доллар будет терять свою силу«, — подытожил Николайчук.

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Напомним, в начале мая глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Украина начинает обдумывать отказ от привязки гривны к доллару и возможное усиление ее связи с евро. Это происходит на фоне разрушения глобальных торговых цепей и углубления экономической интеграции с ЕС.