Какого уровня инфляция достигнет в 2024 году: президент Ассоциации украинских банков дал прогноз

Инфляция в 2024 году будет в пределах 8-12% и будет зависеть от поддержки международных партнеров, эмиссии средств, войны в Украине и роста кредитования.

Об этом заявил президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас в эфире "Эспрессо".

Специалист пояснил, что, несмотря на уменьшение инфляции, украинцы все равно ощущают высокую стоимость продуктов из-за роста этого года.

"У нас большой скачок цен был по результатам 2022 года, инфляция в этом году составляла более 26% и фактически, когда цены подпрыгнули на 2023-й, это имело определенный положительный сигнал, поскольку рост уже в этом году намного меньше. Парадоксом в прошлом году был сильный скачок, а в 2023 году у нас нет такого большого скачка. Сегодня у нас есть помощь от международных партнеров, ведь большая часть бюджета финансируется с помощью них. Также у нас есть ситуация, когда мы приспособились — и бизнес, и граждане к тому, что у нас идет война, мы с этим смирились и работаем, развиваемся", — рассказал президент Ассоциации украинских банков.

Относительно инфляционных прогнозов на следующий год он сказал: "Инфляция как рост цен и рост заработных плат, которые тоже ожидаются, ведь оно будет тянуться одно за другим".

"Скорее всего, ожидания будут в пределах 8-12% по результатам 2024 года. Потому что есть много факторов неопределенности, то есть будет у нас продолжаться поддержка или нет, нужна будет дополнительная эмиссия средств или нет, завершится война и вернутся ли наши люди, а это мощный капитал. Но мы чувствуем, что экономика может оживиться. Последние 3-4 месяца мы начинаем видеть тренд роста кредитования, а это также повлияет на инфляцию", — объяснил Дубас.

Напомним, в Офисе президента заявили о пользе "легкой" девальвации гривны: что это значит.

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