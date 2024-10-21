Какой размер социальной пенсии в 2024 году: если не хватает стажа

В 2024 году украинцы имеют право выйти на пенсию после достижения 60, 63 и 65 лет, в зависимости от количества приобретенного страхового стажа.

Согласно законодательству, в 2024 году на пенсию можно выйти:

в 60 лет — при наличии не менее 31 года страхового стажа;

в 63 года — при наличии не менее 21 года страхового стажа;

в 65 лет – при наличии 15 лет страхового стажа.

При наличии менее 15 лет страхового стажа можно рассчитывать на получение социальной пенсии.

Социальная пенсия, если не хватает стажа

Украинским гражданам,достигших пенсионного возраста, но не имеющих права на пенсию из-за отсутствия необходимого страхового стажа, выплачивается временная помощь или социальная пенсия.

Процедура назначения денежной помощи регламентирована Постановлением КМУ № 1098 от 27.12.2017 «О Порядке назначения временной государственной социальной помощи неработающему лицу, достигшему общего пенсионного возраста, но не получившему права на пенсионную выплату».

Социальная пенсия по возрасту без трудового стажа перечисляется каждые 6 месю на базе имущественных конфигураций и среднемесячного совокупного дохода.

Размер социальной пенсии

Размер социальной пенсии составляет разницу между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц ( 2361 гривна ) и средним месячным доходом семьи на человека за последние шесть месяцев. У социальной пенсии есть ограничение, ее размер не может превышать 100% от прожиточного минимума для трудоспособного лица, а это 3 028 гривен.

Документы необходимы для назначения социальной помощи

Чтобы получать временную государственную помощь, человек должен обратиться в органы соцзащиты населения по месту прописки или фактического проживания. В случае оформления пенсии не по прописке нужно добавить справку о неполучении такой помощи в Управлении труда и социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства.

Для оформления социальной пенсии нужно с соответствующим заявлением предоставить:

паспорт и идентификационный код,

справку от Пенсионного фонда о приобретенном страховом стаже,

декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев,

копию судебного решения о назначении опекуна, если лицо признано недееспособным.

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