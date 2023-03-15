Каков средний размер пенсии в Украине после мартовской индексации, насколько выросли выплаты

Каков средний размер пенсии, насколько выросли выплаты в результате мартовской индексации читайте в материале ТСН.ua

В результате мартовской индексации 2023 повышен размер минимальных пенсий и выплат отдельным категориям пенсионеров.

О результатах перерасчета пенсий сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины. С 1 марта перечислены пенсии для 10,5 млн пенсионеров, минимальное увеличение пенсий составляет 100 грн, максимальное – 1500 грн. Средний размер повышения пенсий составляет 579 грн.

Средний размер пенсий на 1 марта 2023 составил 5 219,69 гривны, по сравнению с 1 января средний размер пенсий вырос на 12,9%.

Размер повышения пенсии каждого конкретного пенсионера определен индивидуально с учетом его личных показателей, в частности:

закона, согласно которому пенсию назначили,

времени назначения,

продолжительности страхового стажа,

величины заработной платы,

принадлежности к неработающим пенсионерам и к определенной возрастной категории.

Проиндексированы пенсии на коэффициент увеличения зарплаты для расчета пенсий в размере 1,197 проиндексированы пенсии, назначенные в соответствии с законами Украины:

Пенсии по солидарной системе – 9 млн пенсионеров, средний размер повышения – 587,41 гривны.

Пенсии пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы – 0,1 млн пенсионеров, средний размер повышения – 998,54 гривны.

Пенсии военнослужащих – 0,5 млн. пенсионеров, средний размер повышения – 1073,56 гривны.

Для 0,9 млн пенсий, назначенных с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2022 г., не повысившихся с 1 марта 2023 г., установлена ​​ежемесячная доплата в размере 100 гривен.

Как выросли минимальные размеры пенсий

Выросли размеры минимальных пенсий для:

1,7 млн ​​пенсионеров, достигших возраста 65 лет, не работают, получают пенсию из солидарной системы и имеют полный страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин – до 3120 гривен; средний размер повышения – 385,48 грн.

0,1 млн пенсионеров, получающих пенсию по инвалидности (военнослужащие или пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы) – на коэффициент увеличения 1,197.

Увеличены размеры минимальных пенсионных выплат для:

0,5 млн пенсионеров, которым исполнилось 80 лет и более, получающих пенсию из солидарной системы и имеющих страховой стаж не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин, — до 3120 гривен.

0,3 млн пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, получающих пенсию из солидарной системы и имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, — до 3000 гривен.

2,1 млн пенсионеров в возрасте до 70 лет, имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, и лицам с инвалидностью I группы, получающим пенсии из солидарной системы – до 2 760 гривен.

0,3 млн других категорий неработающих пенсионеров – до 2520 гривен.

Выплата перечисленных автоматически выплат производится, начиная с 4 марта в установленные даты.

Почему не пересчитаны пенсии, назначенные в 2020-2022 годах

Пенсии, назначенные в 2020-2022 годах, в марте 2023 года не повышаются, так как их исчисление происходило с учетом показателей средней заработной платы – соответственно 7763,17 гривны, 9118,81 гривны, 10846,37 гривны ,03 гривны, сложившейся во время индексации в этом году.

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