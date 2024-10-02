Какова будет цена на электричество в следующем году: эксперт ошеломил суммой

По его мнению, за 2-3 года тариф на электричество может достигнуть 8-9 гривен.

На следующий год стоимость электроэнергии для населения составит 6,5-7 гривен. То есть на 2025 год тариф вырастет на 50-75%.

Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передает Новости.LIVE.

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"Это уже озвучили представители народного депутата Нагорняка, представителей ДТЭК и YASNO", — говорит Попенко.

По его мнению, за 2-3 года тариф на электричество может достигнуть 8-9 гривен.

Эксперт пояснил, что, несмотря на обещания правительства не повышать тарифы на коммунальные услуги, это касается лишь нескольких услуг.

"В законе, который был принят в августе 2022 года, говорится всего три коммунальные услуги: теплоснабжение, горячее водоснабжение и распределение газа. Все остальные коммунальные услуги не прописаны в законе и могут быть подняты", — отмечает Олег Попенко.

Напомним, что в июне правительство повысило тариф на электроэнергию для населения. С 1 июня он составляет 4,32 грн/кВт и будет действовать до конца апреля 2025 года.

Ранее в Минэнерго рассказали, что будет с ценами на газ в отопительный сезон.

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