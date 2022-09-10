Какова будет цена на газ до конца отопительного сезона: правительство приняло окончательное решение

Правительство продлило срок действия ПСО, согласно которому цена на природный газ останется фиксированной - 7,96 грн/м³ - до 30 апреля 2023 года.

Кроме того, как отметили в Кабмине, это решение позволит не повышать тарифы на тепло и воду для населения.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в телеграмме.

"Цена на голубое топливо для производителей тепла на этот период останется неизменной, что позволяет местным властям так же не повышать тарифы на тепло и воду для населения", — сказано в сообщении.

Как пояснил Шмигаль, продление срока действия ПСО позволит обеспечить бесперебойную поставку газа и надежность функционирования рынка газа в Украине.

"Украина вместе с Европой готовится к сложному отопительному сезону и учитывает все возможные сценарии, которые может коварно реализовать россия. Поэтому решение правительства позволит обеспечить надежные и бесперебойные поставки природного газа и надежность функционирования рынка газа в Украине", — отметил украинский премьер.

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