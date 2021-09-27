Какой банк в Украине чаще всего отказывает в выдаче государственной ипотеки

Какой банк в Украине чаще всего отказывает в выдаче государственной ипотеки

Запуск состоялся 1 марта 2021 года, и уже большое количество семей воспользовались возможностью приобрести собственное жилье.

В рамках программы "Доступная ипотека" было выдано 838 кредитов на сумму 714,1 млн грн. На первичном рынке — 23,3%, на вторичном — 76,7% сделок.

По данным Министерства финансов Украины, всего в уполномоченные банки поступило 1216 заявок на участие в программе на общую сумму 1054,54 млрд гривен.

Общий уровень одобрения заявок банками — почти 70%. Однако разница есть: так, меньше отказывает Кредобанк, а больше всего — государственный Ощадбанк.

Участниками государственной программы есть 17 банков, но в реалиях понятно, что кредитуют лишь 5 из них. При этом три из них — государственные банки.

1 место — "Кредобанк" (224 кредита на 190,6 млн грн);

— "Кредобанк" (224 кредита на 190,6 млн грн); 2 место — "Укргазбанк" (161 кредит на 152 млн грн)

— "Укргазбанк" (161 кредит на 152 млн грн) 3 место — "Ощадбанк" (160 займов на 139,5 млн грн);

— "Ощадбанк" (160 займов на 139,5 млн грн); 4 место — "Глобус" (142 кредита на 121,1 млн грн);

— "Глобус" (142 кредита на 121,1 млн грн); 5 место — "Приватбанк" (138 кредитов на 98,1 млн грн).

Напомним, кто может позволить себе квартиру мечты и где больше всего получают кредитов — читайте в материале ТСН.ua.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку