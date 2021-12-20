Какой будет инфляция в Украине в 2022 году: экономический прогноз

Какой будет инфляция в Украине в 2022 году: экономический прогноз

По данным Госстата, за 11 месяцев 2021 инфляция в Украине составила 9,4%.

В Украине быстро растут цены. Тем временем курс доллара продолжает расти, особенно в канун праздников.

Что будет с инфляцией в нашей стране в 2022 году, говорится в материале ТСН.ua.

"Радужные" прогнозы НБУ

По данным Госстата, за 11 месяцев 2021 года инфляция в Украине составила 9,4%, базовая – 7,4%. В госбюджете на 2022 год народные депутаты заложили прогнозируемую потребительскую инфляцию на уровне 6,2%. НБУ вообще ставит цель – вернуться до 5%.

Об этом рассказал заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук для Центра экономической стратегии, передает "Суспильне".

По его словам, в 2022 году инфляция в Украине будет составлять 5%, а средняя европейская рыночная цена на газ в год ожидается на уровне 460 долларов за тысячу кубометров.

"Пока у нас актуальным остается наш октябрьский прогноз по инфляционному отчету. По инфляции это 9,6% на конец 2021 года и 5% на 2022 год. Ну по 2021 год, скорее всего, с учетом последних цифр, последних тенденций мы будем иметь немного более высокую цифру, а на 2022 год, я думаю, что у нас есть все шансы привести инфляцию к цели – 5%", – заявил Николайчук.

Между тем НБУ повысил учетную ставку в пятый раз за год. С ее помощью НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных средств на соответствующий период. Учетную ставку обычно увеличивают для сдерживания роста инфляции.

Мнение экспертов

Эксперты не разделяют такие положительные настроения госструктур.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил, что инфляция к концу 2021 года составит в Украине 10,3%, а к концу 2022 года снизится до 7,2%. По его словам, до 5% инфляции Украина может возвратиться только в первом квартале 2023 года.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Мария Репко в комментарии Forbes.ua назвала инфляционную динамику 2022 года "неприятной для потребителей". В первом полугодии 2022 года Репко не рекомендует надеяться на заметное снижение темпов роста цен.

Профессор экономики Алексей Плотников в комментарии "РБК-Украина" вообще высказал мнение, что Кабмин и НБУ могли просчитаться в своих прогнозах.

"Наша экономика очень неустойчива. Наименьшее дыхание изнутри или снаружи у нас вызывает серьезный скачок", – сказал экономист.

Энергетический фактор

Экономический эксперт Даниил Монин считает, что уровень инфляции может существенно повлиять вопрос обеспечения энергоресурсами.

"Прежде всего, это вопрос обеспечения энергоресурсов – как этой зимой, так и следующего отопительного сезона. Особенно в контексте будущих свободных цен на газ для населения и большой вероятности решать поставки энергоресурсов в Россию, которая будет заинтересована зафиксировать высокую цену в долгосрочном контракте", — пояснил Монин для издания "Комментарии".

С ним согласна и Мария Репко. Она считает, что по окончании отопительного сезона возможно повышение цен на коммунальные услуги.

"По окончании отопительного сезона возможно повышение цен на коммунальные услуги. Пока сверхвысокие цены на энергоносители не транслировались в рост тарифов и покрываются бюджетными и внебюджетными механизмами. Это неустойчивый подход. Скорее всего, он станет предметом обсуждения с МВФ", — говорит исполнительный директор Центра экономической стратегии.

В целом большинство экспертов соглашаются, что инфляция в Украине зависит от цен на энергоносители, в частности, на газ. Если на европейском рынке цена резко возрастет или РФ полностью прекратит транзит газа по Украине — это будет нести прямые последствия для экономики.

Международная ситуация

Осенью 2021 года инфляция ведущих экономик мира достигла исторических максимумов. В Великобритании она составила 4,2% — максимум за 10 лет. В США — рекордные 6,8%, что является максимумом за последние 39 лет. Федеральная резервная система (ФРС) снизила прогноз роста ВВП США.

Высокую инфляцию глава Федрезерва Джером Пауэлл считает основным риском для американской экономики и не исключил повышения ставок.

Напомним, что Нацбанк прогнозирует рост инфляции до 10% по итогам 2021 года.

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